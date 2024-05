Catalina entró a Gran Hermano, dejó un sobre y generó polémica

Cuando los jugadores se pudieron 'descongelar' salieron corriendo por el pasillo hacia el confesionario para agarrar el sobre. Aunque más de uno casi se mata, quien pudo obtener el sobre fue Juliana 'Furia' Scaglione. "No importa si es nominación, pero es mío. No puede ser que se tiren así", se quejó la tatuada.

Minutos después de la medianoche, Furia abrió el sobre, leyó el comunicado y tuvo que despedir a su amiga Rocío. "Rocío, muchísimas gracias por haber estado en nuestra casa, y ahora sí es momento de abandonar la casa", le dijo el 'Big' a la amiga.

"No pará, ¿pero le hacemos la valija?", le preguntó Furia al ojo que todo lo ve. "Después", le respondió. La tatuada rezongó y le reveló a Rocío: "Sabés que yo sabía que te ibas a ir. Lo sabía, lo sabía. Yo dije 'me la sacan'. De alguna manera u otra me la sacan".