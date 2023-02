Camila salvó a un compañero y mirá cómo la placa

Juli es parte de su círculo de amigas en la casa, Alfa es su gran compañero, a quien asegura ver "como a un padre", y Marcos, su gran "amor" y con quien, desde que entró, busca tener un tipo de relación aunque sin éxito.

Antes de tomar cualquier decisión, Camila recibió una sorpresa muy especial: la producción decidió darle un piano para "ablandar" de alguna manera, la tensión de la casa, y si bien buena parte de la casa se alegró, las caras de Romina y algunas de las chicas lo decían todo. Por más música que tenga la casa, el aire de todos modos se cortaba con cuchillo.

Como era de esperar, al comenzar decidir quiénes seguirían en la placa, optó por Nacho y Ariel por cuestiones de afinidad, quedando en carrera los tres favoritos de la líder.

Luego, aseguró que quien continuaría en placa sería Marcos y finalmente, como era de esperar, Julieta siguió en placa, y la decisión de Camila fue salvar a Alfa, su compañero y confidente dentro de la casa.

Gran Hermano 2022: fuerte repudio por los polémicos dichos de Julieta Poggio sobre su perra

A mediados de diciembre pasado, Julieta Poggio estuvo en el centro de la polémica, luego de hacer cuestionables declaraciones en Gran Hermano 2022 sobre el (mal) trato a los perros de su familia. Por estas horas, el tema volvió generar repudio, tras los nuevos y fuertes dichos de la participante del reality de Telefe sobre sus mascotas.

Mientras hablaba con Nacho, la modelo y bailarina volvió a referirse a sus mascotas: "¿Se habrá muerto la otra?”, se preguntó. “¡No! ¿Quién?”, respondió asustada Pestañela, tocándose el pecho izquierdo. “Mía, igual está re vieja”, explicó Julieta, mientras que Nacho le decía a Daniela que ella no quiere a esa perra.

Si bien Daniela quiso que su amiga diga que sí le tiene aprecio a la perra, Julieta se negó. “No la quiero, no puedo mentir”, dijo y sumó “Es rara, ella es así. No le podés hacer upa y está toda así dura, es muy rara esa perra. Ni los otros perros la quieren, ni sus propios hermanos”.

En apenas minutos, el video generó un fuerte repudio en las redes sociales, y "Julieta al 9009" se volvió tendencia.

"No me entra en la cabeza que alguien no quiera a su perro. Solo por eso me genera rechazo. Que se vaya", "Supongo q si subieron esto hoy van a tocar el tema, ya lo evitaron bastante pero la mina sigue", "Fuerte es poco!!!!!" y "A Julieta solo le falta ponerse un cartel en la frente que diga VOTENME" fueron algunos de los comentarios en Twitter, en contra de los dichos de "Disney".