Camila Homs se sinceró sobre el comienzo de su noviazgo con José Sosa

En diálogo con Romina Stone y Juliana Fiamingo, las anfitrionas del programa, Cami fue consultada sobre el momento en que se dio cuenta de que el jugador era el hombre indicado para ella. Sin dar vueltas, explicó: “Nos cruzamos y fue el primer flechazo. Amor a primera vista”. Acto seguido, recordó una conversación que tuvo con él: “Ayer estábamos a la noche en casa y tenía puesta la misma camisa que usó la primera vez que vino a comer sushi a mi casa y le dije: ‘Ay, amor, esa prenda, ese algodón, me hizo acordar a esa ocasión en que viniste acá. Te juro que nos abrazamos y nos dimos un beso’. Además, en esa ocasión pensé: ‘Es el tipo’”.

“Me enamoré desde que pasó por la puerta de mi hogar”, recordó en alusión a los comienzos de su relación. Si bien no le resultó para nada sencillo conquistarlo, Homs aseguró: “La remé un montón. Pero ahí valió la pena todo el esfuerzo”. Esta frase suscitó la curiosidad de una de las presentadoras, quien no dudó en indagar al respecto. Lejos de guardarse algo para sí misma, contestó: “Me esforcé porque él antes no quería ponerse en una relación seria. Venía de estar dos años soltero y yo lo conocí cuando hacía seis meses que estaba en Argentina. Entonces, quería revolear la chancleta a otro nivel. Lo agarré y quería verlo todos los días. Como, por ejemplo: ‘Venite a casa, venite a cenar’”.