Camila Homs lloró en su despedida del Bailando 2023

Y remarcó sobre la experiencia que vivió: “La pasé increíble, es un lugar único y el que nunca pisó esta pista nunca va a entender la adrenalina que se siente”.

“Al principio lo dudaba mucho, suele juzgar mucho el programa y yo tenía de entrar y que me ataquen. Había pasado un año intenso, duro, y no me quería sentir más atacada de lo que me había sentido”, se sinceró Camila Homs.