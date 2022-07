Camila Homs habló de infidelidad y apuntó a Rodrigo De Paul

Además en otro pasaje de la charla, aunque sin nombrarlo, la modelo siguió pegándole a Rodrigo de Paul al reconocer “Soy recontra conservadora. Apuesto mucho a la familia, siempre fui muy fiel”. Y remató con tremendo dardo: “Para ser infiel digo ‘sorry’, prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, ‘chau, mi amor’”.

Y como si esto fuese poco, cuando admitió su nueva relación con el empresario Charly Benvenuto, Homs reveló qué debe que tener un hombre para conquistarla, deslizando un tiro por elevación a su ex: “Hoy busco que sea caballero, que me haga sentir libre, compañero, que me de amor, me haga sentir bien y me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo”. Y ante la consulta de si antes tenía todo eso, Camila sentenció filosísima “Sí, lo tuve pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia”. A buen entendedor...

Rodrigo De Paul se cansó y también reaccionó contra Camila Homs

Cuando ya le habló a su hija de Tini Stoessel e incluso se la presentó, ahora Rodrigo de Paul dio un paso más en el corte absoluto de lo que quedaba de su relación con Camila Homs, precisamente la madre de sus dos hijos, Francesca de 4 años y Bautista de 11 meses.

La realidad es que cada día que pasa la situación entre ellos es cada vez más tirante.

Mientras la modelo dejó de seguir en las redes sociales a quien fue su pareja durante más de una década, cuando de Paul y Tini tomaban sol en Ibiza, en las últimas horas fue el jugador de fútbol quien hizo lo propio.