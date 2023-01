Barbie Vélez, emocionada por el inminente nacimiento de su bebé

"Transité el embarazo súper. Obviamente con las cosas básicas. Me agito y esas cosas. Pero no me puedo quejar para nada. Estoy impecable y me siento bárbara", continuó Barbie, radiante.

La hija de Nazarena Vélez les puso fin a las dudas y confirmó que su varoncito se llamará Salvador. La otra fuerte opción que barajaba era Baltazar.

"Se va a llamar Salvador. Si nace y le veo la cara de otra cosa, y pinta otra cosa, veremos. Pero hasta el momento es Salvador", sostuvo la actriz.

Pese a los temores expuestos vinculados al parto, y siendo mamá primeriza, Barbie Vélez expresó su deseo de que su hijo llegue al mundo a través de un parto natural.

"Por ahora estoy relajada. No quiero pensar en el momento del parto", dijo la futura mamá.

A un año y medio de su casamiento con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez reafirmó que su marido es el gran amor de su vida, durante la dulce espera.

"Si estaba enamorada antes de Lucas, ahora, por cómo me cuida, me acompaña y me cumple, porque hay que bancarme con este momento hormonal, mucho más. Él es un sol. Lo amo", afirmó la actriz.