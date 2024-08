Barbie Muriel contra Jorge Rojas: "Cobarde y manipulador"

"Él tiene una fundación donde profesa el tema familiar y quizás es una manera de decir: che, vos tenías una doble familia", lanzó picante Barbie Muriel contra Jorge Rojas.

Y siguió: "Se dice ser un buen papá cuando el escenario de la verdad no acciona de esa forma. ¿Cómo vas a estar criando a un niño en un ámbito de pura mentira?".

La morocha aclaró que no tuvo más contacto con el cantante y explicó: "No me volvió a escribir ni llamarme. A él le gusta que tú vayas, él hace eso. No se si me atenderá, es parte de ser un poco cobarde".

"Si hubiese sido cinco años atrás me hubiera manipulado desde el miedo, que es su mejor herramienta", continuó con firmeza. Además, dijo que la mujer de él, Valeria Ojeda, se contactó en el último tiempo y le habló "desde un lugar de superioridad".

"Él juega con el cariño de la gente y lo idealiza. No es lo que dice y hace, no es una buena persona", afirmó Barbie Muriel. Y cerró: "El amor ha sido transmutado y es importante para mi evolución, así que agradezco que haya sido así".

Se conoció cuál fue la reacción de la mujer de Jorge Rojas cuando lo encontró con su amante

Barbie Muriel cobró notoriedad en los medios tras contar que fue amante del cantante Jorge Rojas. Incluso, la modelo y conductora reveló que perdió un bebé en 2018, fruto de su relación con el ex integrante de Los Nocheros.

Este jueves, la ex del artista estuvo en A la tarde, América Tv. En diálogo con Karina Mazzocco mencionó que Valeria Ojeda, la mujer del músico, sabía que ellos tenían un vínculo que se mantuvo en el tiempo.

De hecho, Barbie relató que cuál era la reacción de Valeria cuando tenían relaciones. "A veces ella llegaba me encontraba con él en una situación privada. Alguna situación íntima. Cuando eso pasaba, cerraba la puerta y se retiraba", narró.

"¿No te llamaba la atención?", indagó Karina. "Sí, claro, me llamaba la atención, pero creo que -quizás- reaccionaba así porque ella era muy tranquila", manifestó la invitada.

"¿Ella era la mujer oficial?", retrucó la conductora. "No lo sé porque lo nuestro no era algo oculto. Todo era oficia. Era como un combo. Por eso te digo, ella no estaba sorprendida ni nada porque sabía la naturaleza de esto y la aceptaba", detalló Barbie.

Al concluir, la invitada manifestó que el vínculo que tenía con Jorge Rojas dio un giro drástico cunado quedó embarazada."Cuando quedé embarazada ahí fue el quiebre de esto porque no fue algo planeado", cerró.