Atilio Veronelli: "Está grave, débil y asustado"

Lo cierto es que en la emisión de LAM, América Tv, Nazarena Vélez, amiga del actor, humorista y director teatral, dio detalles del complicado cuadro de salud que atraviesa Atilio, quien sufrió dos infartos.

“Está grave lamentablemente, y está muy débil. Me contó que está anémico también, que le cuesta respirar. Recién hace un ratito me dejó un mensaje y está asustado porque no conoce a nadie en este hospital y no está ahí su médico”, aclaró Nazarena.

Y amplió: “En 2014 tuvo una operación muy complicada en la que le pusieron ocho stents. Ahora tuvo dos infartos y hoy me decía que estaba asustado porque le tienen que poner un catéter y no había podido hablar con su médico de cabecera”.

“Está en Merlo porque no tiene obra social. Después de lo de la pandemia y una inhibición que le mandó una expareja que lo persiguió por todos lados, perdió su obra social”, reveló Vélez.

Y cuando Estefanía Berardi consultó si la Asociación Argentina de Actores no está ayudando Veronelli, Nazarena afirmó que no, y el conductor Ángel de Brito explicó: “No lo ayuda porque cuando no pagás la cuota ya no tenés prepaga”.

“Atilio es un hombre con mucho carácter, además es un hombre joven, de 62 años. Pero su corazón siempre estuvo débil, y obviamente que eso lo acarrea desde hace mucho tiempo”, cerró Nazarena Vélez.