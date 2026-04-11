El cantante Ricky Martin arribó al país en las últimas horas desde Paraguay a bordo de un vuelo privado que aterrizó con una demora de dos horas en el FBO de Ezeiza. A su llegada, se lo vio acompañado por sus dos hijos y por un asistente, quien se encargó de trasladar su equipaje —incluyendo un carry-on y un bolso de mano— hasta una camioneta que lo esperaba en la pista.
Así fue la llegada de Ricky Martin con sus hijos a la Argentina
Ricky Martin llegó a la Argentina, donde brindará distintos shows en los próximos días. La novedad es que llegó acompañado por sus dos hijos.