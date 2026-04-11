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Así fue la llegada de Ricky Martin con sus hijos a la Argentina

Ricky Martin llegó a la Argentina, donde brindará distintos shows en los próximos días. La novedad es que llegó acompañado por sus dos hijos.

El cantante Ricky Martin arribó al país en las últimas horas desde Paraguay a bordo de un vuelo privado que aterrizó con una demora de dos horas en el FBO de Ezeiza. A su llegada, se lo vio acompañado por sus dos hijos y por un asistente, quien se encargó de trasladar su equipaje —incluyendo un carry-on y un bolso de mano— hasta una camioneta que lo esperaba en la pista.

Según pudo saberse, el artista ya tiene definida una intensa agenda en Argentina, con presentaciones previstas en distintas ciudades del país. Entre ellas, se destacan shows en Córdoba (12 de abril) y Rosario (14 de abril), además de dos fechas programadas en la Ciudad de Buenos Aires en el Campo Argentino de Polo, 17 y 18 del corriente mes.

Durante su estadía, el artista se alojará en el barrio porteño de Recoleta, desde donde se moverá para cumplir con sus compromisos profesionales. Su llegada generó expectativa entre sus seguidores, que esperan con entusiasmo sus próximas presentaciones en el país.

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FUENTE: Primicias YA

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