Así fue la llegada de Ricky Martin con sus hijos a la Argentina

Según pudo saberse, el artista ya tiene definida una intensa agenda en Argentina, con presentaciones previstas en distintas ciudades del país. Entre ellas, se destacan shows en Córdoba (12 de abril) y Rosario (14 de abril), además de dos fechas programadas en la Ciudad de Buenos Aires en el Campo Argentino de Polo, 17 y 18 del corriente mes.

Durante su estadía, el artista se alojará en el barrio porteño de Recoleta, desde donde se moverá para cumplir con sus compromisos profesionales. Su llegada generó expectativa entre sus seguidores, que esperan con entusiasmo sus próximas presentaciones en el país.