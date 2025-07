Apuñalaron al periodista Daniel Rinaldi durante un asalto

“Le grité que me devolviera el celular. Él tira su bolso, pensando que yo me iba a quedar con eso, pero yo imaginaba que tenía el celular en la mano”, relató. Luego de perderlo de vista unos metros más adelante, notó que el ladrón se había escondido dentro de un container de basura.

En un intento desesperado por recuperar su teléfono y herramienta de trabajo, Gómez Rinaldi abrió la puerta del container y encontró al delincuente adentro. Fue entonces cuando la situación se tornó aún más peligrosa. “Le dije ‘devuélveme el celular que lo necesito para trabajar’. Salió despacio, empecé a agarrarlo del buzo, a zamarrearlo, y ahí saca un cuchillo y me pega un puntazo en la pierna, y después otro”, narró.

Consciente del riesgo que corría, decidió soltarlo: “Pensé ‘¿el próximo cuchillo dónde va a pegar?’”, reconoció, aún conmovido por el shock vivido.

Rápidamente, efectivos policiales acudieron al lugar y lo asistieron. Los oficiales lo ayudaron a intentar localizar el celular, que seguía sonando dentro del container, lo que permitió su recuperación. El periodista detalló que fue atendido por el subcomisario Cáceres y por personal del SAME, quienes llegaron en ambulancia para asistirlo por las heridas.

“Me dolía la pierna, el SAME me subió a la ambulancia, me revisaron, me hicieron una limpieza de la herida, y luego me llevaron a declarar a la comisaría”, explicó. La lesión fue descripta por Rinaldi como un puntazo en el muslo, provocado por un cuchillo de metal.

¿Cómo se encuentra Daniel Gómez Rinaldi tras el ataque?

Aunque el periodista se recupera favorablemente, el impacto emocional es evidente. Su testimonio generó una ola de solidaridad en redes sociales y entre colegas del medio. El violento robo reaviva la preocupación por la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en horarios de madrugada, donde muchas personas —como Rinaldi— se trasladan a sus lugares de trabajo.

Más allá del susto y la herida, pudo recuperar su celular, aunque el costo emocional del hecho todavía lo acompaña. “Me quedé gritando a la policía... fue muy angustiante todo. Hoy entiendo que por suerte estoy vivo”, concluyó, con la voz quebrada.