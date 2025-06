"Ella es mayor que él"; "Son primer hervor"; "Los dos son cantantes"; "Ella tiene familiares famosos"; "La separación es muy reciente, hace una semana se terminó todo", fueron algunas de las pistas que dio el comunicador a modo de enigmático.

"No hay terceros en discordia, porque lo chequeamos con ellos. Todavía no salió el comunicado, puede salir. Fue decisión de los dos separarse. El motivo: reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en varias cosas", detalló Ángel.