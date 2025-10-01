"
"El Mendocino", condenado por disparar a un vecino tras una pelea vecinal

Exequiel Terrera, conocido como “El Mendocino”, fue condenado a un año y cuatro meses de prisión efectiva por dispararle a un vecino durante un conflicto que se originó en una pelea entre niños y terminó en un tiroteo.

Un violento episodio ocurrido en el Lote Hogar 59, en Chimbas, tuvo este miércoles su resolución judicial. Exequiel Terrera, conocido como “El Mendocino”, fue condenado a un año y cuatro meses de prisión efectiva luego de protagonizar un tiroteo contra un vecino en medio de un conflicto vecinal que se desató por una pelea entre niños.

El hecho se produjo el pasado 28 de agosto. Según reconstruyó la investigación, todo comenzó con un altercado entre menores que terminó en una acalorada discusión entre madres. En medio de esa disputa, la hermana de Terrera —embarazada de seis meses— recibió un piedrazo en la cabeza, lo que desató la furia del imputado.

De acuerdo a lo manifestado por la fiscalía, Terrera se subió a un Chevrolet Corsa junto a un vecino identificado como Jofré. Ambos se dirigieron a la vivienda de la víctima, de apellido Sánchez Aguilera. Al llegar, Terrera descendió del vehículo, extrajo un arma de fuego tipo revólver y le disparó a quemarropa.

El proyectil ingresó y salió de la pierna derecha de Sánchez Aguilera, afectando gravemente la arteria femoral. El hombre perdió gran cantidad de sangre y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internado en Terapia Intensiva con pronóstico reservado y riesgo de vida.

Tras el ataque, Terrera y su cómplice se dieron a la fuga. Testigos aseguraron haber escuchado al agresor pronunciar la frase: “Viste que te iba a arruinar”. Minutos después, la Policía logró detener al acusado dentro de una vivienda cercana, aunque el arma no fue encontrada. En tanto, Jofré continúa prófugo.

Inicialmente, la causa había sido caratulada como homicidio en grado de tentativa, pero la fiscalía, representada por Nicolás Schiattino y Rodrigo Cabral Lozano, resolvió reencuadrarla en lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, al considerar que el disparo no tuvo intención homicida directa, sino de amedrentamiento.

Terrera aceptó su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado, que fue homologado por la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón. Finalmente, la magistrada dictó la condena a un año y cuatro meses de prisión efectiva y dispuso el inmediato traslado del imputado al Penal de Chimbas.

