Un violento episodio ocurrido en el Lote Hogar 59, en Chimbas, tuvo este miércoles su resolución judicial. Exequiel Terrera, conocido como “El Mendocino”, fue condenado a un año y cuatro meses de prisión efectiva luego de protagonizar un tiroteo contra un vecino en medio de un conflicto vecinal que se desató por una pelea entre niños.
"El Mendocino", condenado por disparar a un vecino tras una pelea vecinal
Exequiel Terrera, conocido como “El Mendocino”, fue condenado a un año y cuatro meses de prisión efectiva por dispararle a un vecino durante un conflicto que se originó en una pelea entre niños y terminó en un tiroteo.