"El Mendocino", condenado por disparar a un vecino tras una pelea vecinal

El proyectil ingresó y salió de la pierna derecha de Sánchez Aguilera, afectando gravemente la arteria femoral. El hombre perdió gran cantidad de sangre y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internado en Terapia Intensiva con pronóstico reservado y riesgo de vida.

image

Tras el ataque, Terrera y su cómplice se dieron a la fuga. Testigos aseguraron haber escuchado al agresor pronunciar la frase: “Viste que te iba a arruinar”. Minutos después, la Policía logró detener al acusado dentro de una vivienda cercana, aunque el arma no fue encontrada. En tanto, Jofré continúa prófugo.

Inicialmente, la causa había sido caratulada como homicidio en grado de tentativa, pero la fiscalía, representada por Nicolás Schiattino y Rodrigo Cabral Lozano, resolvió reencuadrarla en lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, al considerar que el disparo no tuvo intención homicida directa, sino de amedrentamiento.

Terrera aceptó su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado, que fue homologado por la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón. Finalmente, la magistrada dictó la condena a un año y cuatro meses de prisión efectiva y dispuso el inmediato traslado del imputado al Penal de Chimbas.