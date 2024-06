Ángel De Brito expuso la maldad que los productores de Gran Hermano les hacen a los participantes

Indignado, el periodista le dijo de todo y hasta lo expuso con un dato que hablaron en privado y que lo deja muy mal parado. “Gastón, vos seguís adentro de la casa hace 20 años. Los realities y sus participantes son aves de paso. Te sacan de los programas como a un almohadón. ‘LAM’ habla de lo que se le canta desde que arrancó. ¡Intentalo! Estás muy enfermo. Y cada vez más ridículo. Deja de dar pena”, disparó a través de X (Twitter).

Trezeguet, uno de los huéspedes históricos de la casa más famosa del país, retrucó: “La doble moral es la de ustedes que supuestamente destruyen ‘Gran Hermano’ a diario, pero viven de él y no pueden dejar de hablar del formato. Más doble moral que esa no existe. Besitos, golosa. Seguí sintiéndote exitoso en tu programita pedorro y en tu canal de verga, si no das para más no te agarres conmigo, no sos Santiago del Moro, ni Marcelo Tinelli, ni Guido Kaczka, bajate del poni y seguí participando”.