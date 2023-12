Andrea Rincón se separó a un mes de casarse

Curiosamente, la actriz publicó un posteo que da a pensar que lo que dijo el conductor es cierto. “Hoy solo quiero agradecer a todos aquellos que me acompañaron y me sostuvieron en el proceso. Sé que para algunos es y fue, más difícil que para otros, pero sin embargo estuvieron ahí inquebrantables, sin soltarme la mano y hasta abrazándome para no dejarme caer”, comenzó escribiendo la artista en el pie de una foto que publicó este viernes.

“Aunque ni yo hoy entienda por completo todo lo que Dios me hizo atravesar este año, confío ciegamente en él, porque para los que aman a Dios, todo les ayuda para su bien”, añadió la actriz en su descargo.

Acto seguido, lanzó: “Y gracias con el corazón en la mano para todos aquellos que me acompañaron en este año tan difícil pero tan necesario, y aún más a los que no creen en Dios, porque la empatía y el amor incondicional que me demostraron hacia mí no lo voy a olvidar nunca”.

Contundente, Rincón cerró: “Jamás imaginé que cuando uno decía ‘me estoy desangrando’, el sentido figurado podría transformarse en literal. Pero ya ven, Dios hace milagros y a veces hay que morir para renacer siendo una mejor persona y más fuerte”.

Andrea Rincón expuso el conmovedor motivo por el que viajó a París

Hace dos meses, Andrea Rincón disfrutó sus vacaciones por diferentes puntos turísticos de Europa. A través de sus redes sociales, compartió varios álbumes de fotos y en las últimas horas llamó la atención con un mensaje muy particular.

En el posteo de Instagram, la actriz mostró imágenes posando en Francia con la Torre Eiffel de fondo y las acompañó con una emotivo pedido. “Y después de muchos años volví a París. Vine a hablar con la cigüeña, a ver si llegamos a un acuerdo...”, lanzó.

En su frase, Andrea Rincón se refirió al mito popular de que estas aves traen a los bebés desde París. De esa manera, les dejó en claro a su casi millón y medio de seguidores su deseo de ser mamá. Cabe recordar que en septiembre de este año, la mediática aceptó la propuesta de matrimonio por parte de Mauricio Corrado, su presunto ex.

Esta no es la primera vez que Rincón comparte su sueño de tener un hijo. Antes de estar en pareja con Corrado, la actriz había hecho una entrevista en La noche de Estelita (América), donde contó que no descartaba la posibilidad de ser madre soltera. “Y si tengo que adoptar, voy a adoptar. No me va a aguantar nadie y tampoco voy a aguantar a nadie. Y antes de tener una vida tortuosa, lidiando con alguien, prefiero ser madre y padre. Me sobra para eso”, dijo en 2019.

Durante ese diálogo, había dado más detalles sobre su deseo. “Cuando era chica pensaba tener tres hijos, ahora lo reduje a uno. Es más tiene nombre: Libertad. Antes tenía el nombre de varón y el de la mujer, eran Libertad y León. Pero ahora solo pienso en la nena”, había expresado.