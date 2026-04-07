Cuáles son las inversiones que recomiendan ante la baja de las tasas

Los bonos CER siguen liderando las recomendaciones

Por esta razón, las inversiones más recomendables por los ejecutivos de la city vuelven a ser los bonos CER, ligados al comportamiento de la inflación. "Con la marcada compresión de tasas del último mes, los bonos CER comienzan a lucir más atractivos, en un contexto donde la inflación podría demorar más en desacelerarse de lo que el mercado descuenta actualmente. Particularmente, nos gusta el TZX26 que captura hasta la inflación de abril", comentó Justina Gedikian, estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros.

Los ejecutivos de la City volvieron a enfatizar en la importancia de incluir bonos CER tras la baja de tasas en pesos.

"A esto se le suma la caída reciente en las tasas reales, que hoy se ubican en terreno negativo y deberían tender a normalizarse para incentivar la demanda de pesos y comenzar el proceso de remonetización", añadió.

Las tasas fijas pierden frente al dólar

Más allá de los títulos CER, los bonos Dólar linked, como el D30A6, también ganan atractivo por sobre las alternativas de tasas fija, ya que su tipo de cambio implícito, es decir, aquel que igualaría el rendimiento de la Lecap de plazo comparable, es de apenas $1.401.

En esta línea, los estrategas de Proficio Investment también se volvieron algo más optimistas con los títulos atados al dólar dado el contexto actual.

"Decidimos reducir nuestra view de neutral a negativa sobre los bonos de tasa fija, ya que a pesar de que somos constructivos en el avance de la desinflación a mediano plazo, la relación riesgo-retorno a estos niveles de tasas cercanos al 2% no es tan atractiva", mencionaron.

Y agregaron: "Decidimos mejorar nuestra view desde negativa a neutral sobre los Dólar linked, ya que, si bien el flujo de corto plazo parecería favorable para una apreciación del peso, creemos que el equipo económico podría aprovechar el momento para avanzar en flexibilización de algunas restricciones que podrían reducir la brecha existente. Favorecemos el TZV26".