Alfa se dio cuenta que Julieta lo quiere afuera de la Casa

Todo sucedió cuando el más grande de la casa le preguntó por qué no había salvado a Romina de la placa, y le aseguró que la ex diputada no se iba a ir. “No sé, Alfa, no me hagas elegir”, le dijo con cara de sufrida. “A los dos los quiero mucho”, le aseguró.

Walter, contrito, le insistió: “Yo pensé que vos tenías una estrategia, por eso te pregunto”. A lo que Julieta le respondió, sin dudarlo: “La estrategia es cuidar a Romi”.

El silencio que duró unos segundos, se hizo eterno, y revelaba la tensión en el ambiente. Alfa no pudo disimular su disgusto, probablemente porque se estaba dando cuenta de que Julieta le había apuntado los cañones.