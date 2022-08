Albertito Olmedo contó por qué decidió cobrar para dar notas

"Hoy 24 de agosto cumple papá así que nada festejando el cumple de papi. Me llamaron de varios canales, tres, y cuatro, radios, no salgo en ninguno, aviso...", indicó Albertito Olmedo en un video que compartió en Instagram.

Y aclaró tajante: “Tomé la decisión de pedir un poquito de dinero. Para que tengan una idea, pedí un tanque de nafta, ninguna locura. Desaparecen todos, ¿eh? Todos. Nadie quiere pagar nada. Así que esta vuelta no, no, no... No, no, nooo”.