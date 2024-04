Albertario contó cómo se enteró que su exmarido salía con Fandiño

Así, tras remarcar que ella actualmente no está en pareja, Claudia respondió evasiva "No tengo idea. No sé. Preguntale a él", cuando el cronista le consultó por la relación de Valdivia con Fandiño.

Al tiempo que minutos después, la actriz y modelo radicada en el país del norte terminó admitiendo la nueva relación de su ex. “Me lo contó en su momento. Me dijo algo. Pero está todo bien”, deslizó sin querer sobre la charla que tuvo con su ex. Y para más datos, agregó: “Se lo dijo a la familia. Por supuesto que está todo bien”.

Soledad Fandiño otra vez enamorada: saldría con el exmarido de otra famosa

Soledad Fandiño se instaló hace varios años en Estados Unidos y se alejó de los medios en la Argentina donde encontró su pasión por las clases de yoga.

En su nueva vida en el exterior junto a su hijo Milo, fruto de su relación con el cantante René Pérez, de quien se separó en 2018, la modelo y actriz parece que encontró otra vez el amor.

Lo curioso es que Soledad Fandiño estaría saliendo con el ex de otra famosa, Claudia Albertario, ya que se la vincula en la actualidad a Jerónimo Valdivia. La explosiva información la brindaron en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, en marzo pasado.

"Él encontró nuevamente el amor en otra famosa en Miami. Están hace un mes y pico. La nueva pareja de Jerónimo Valdivia, ex de Claudia Albertario, es Soledad Fandiño. Están recontra juntos, se muestran libremente. Se siguen en las redes y dan likes", indicó la periodista Paula Varela.

La relación entre Soledad y el ex de Albertario llevaría más de un mes y si bien no subieron a las redes ninguna foto juntos, ya se muestran juntos con amigos y en grupos.

Cabe recordar que Claudia Albertario se separó de Jerónimo Valdivia tras 14 años juntos a mediados de 2022 y ambos tiene dos hijos, Simona y Dante.