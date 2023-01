Agustina Cherri, y su enorme panza antes de dar a luz

Agustina Cherri foto de la panza a días de dar a luz1.jpg

En pareja con Tomás Vera, con quien ya tiene a Alba -sumados de Muna y Milo, fruto de su relación con Gastón Pauls-, Agustina Cherri sorprendió en las últimas horas con un "Buen día" desde sus stories de Instagram junto a una selfie suya tomada desde abajo, donde puede verse la enorme panza pronta a dar a luz.

En tanto, luego sumó otra postal virtual frente a un espejo que encontró en medio de la obra está llevando adelante en su casa, en medio de las refacciones y ampliaciones necesarias para recibir al nuevo integrante de la familia que nacerá en cuestión de días. Allí puede verse a la actriz con sus 8 meses de embarazo sosteniendo su panza.

Agustina Cherri foto de la panza a días de dar a luz.jpg

Agustina Cherri y un embarazo diferente: "Es mi cuarto bebé y..."

Tras dar a conocer la feliz noticia de su cuarto embarazo, Agustina Cherri hizo un vivo de Instagram durante el invierno, en el que les contó a sus seguidores los motivos por los cuales decidió esperar para confirmarlo.

"Es mi cuarto bebé y tengo 39 años, entonces estaba un poco asustada... Tenía un montón de inquietudes y quise ser precavida, esperar el tiempo adecuado, hacerme los estudios para saber que estaba todo bien, todo encaminado y que la salud del bebé venía bien", contó la actriz.

En el encuentro con sus seguidores, Cherri contó que, en todo momento, estuvo contenida por Paula Chaves, quien es doula. "Paula Chaves me escuchó, me tranquilizó y me asesoró. Me recomendó un estudio, que se hace en la semana 10 de embarazo, que no es para nada invasivo porque te sacan sangre y a partir de ahí, chequean que todo esté bien", explicó.

En tanto, Agustina dio detalles de sus nuevas vivencias como mamá, que la encuentran en un momento de la vida muy distinto al de sus embarazos previos. "Con los embarazos anteriores no había sentido la necesidad, pero esta vez lo hice porque me tranquilizó, que es lo más importante", contó la ex Chiquititas en Instagram, feliz por su cuarto embarazo.