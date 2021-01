Agustín Sierra: "Tuve mucho miedo, sufrí y lloré como nunca"

"Después con la pandemia todo se complicó, aislamiento, soledad, la partida del Betito sin poder estar con él, la manera de despedirlo... todo muy de mierda la verdad", siguió.

Y explicó: "Tuve mucho miedo, sufrí y lloré como nunca, estuve triste, muy angustiado y no sabia que hacer. Al poco tiempo, me diste una enseñanza de vida enorme, en el mismo día me diste un ahijado y me quitaste a mi último abuelo".

"Cuando parecía que venía la tranquilidad, me pusiste un desafío laboral que me saco de mi lugar de comodidad e hizo que nada sea tranquilo y tenga que focalizar a fondo. Totalmente Impensado y contra toda lógica, lo hice y eso trajo mucha alegría y mucho cariño en un momento muy triste", precisó.

"Fuiste muy duro de transitar y hoy puedo decir que me enseñaste demasiado. Me enseñaste que no estoy solo, que en los peores y en los mejores momentos la familia es lo más importante, que con amor todo “sana” mejor, que tengo unos hermanxs y una vieja de oro", apuntó Sierra.

Y cerró: "Que estoy rodeado de amigos de fierro! Que soy más fuerte de lo que pensaba. Y lo más importante, Que la vida es hoy, acá y ahora. Que estamos de paso y que la felicidad está en el proceso, en el hacer y en empatizar con el otro. Ojalá este 2021 sea más alegre, con más abrazos y menos despedidas. Brindo por eso, feliz año nuevo".