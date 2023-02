Agustín de Gran Hermano se cruzó con Viviana Colmenero

"Me parece que sos un fabulador. Vos vas a quedar en la historia como el gran delirante de Gran Hermano", afirmó la panelista en el programa de Ángel de Brito.

En este sentido, Agustín se refirió al tenso ida y vuelta con Colmenero. "Yo no le pude decir mucho porque ella se quería expresar y dejé que lo hiciera", comenzó diciendo el ex GH.

"Me trataba de explicar que yo no había podido lograr mi cometido y que, los famosos estrategas del reality, no existen. Cristian, Nadia, Gastón y otros, son un mito creado por la gente. Yo le quería responder que no es un mito, es una realidad. Y son más recordados ellos que ella", siguió el joven de La Plata

Agustín no le restó mérito al título que obtuvo Colmenero, pero aclaró que ella no se destacó por su estrategia. "Tuvo el desafío de ganar Gran Hermano es cierto, pero no dejó una huella en la gente. Ganó por la historia de vida que ella tenía. Yo le di la oportunidad en el programa de decirlo. Si vos crees que jugaste mejor que estos chicos o mejor que yo, contame cuál fue tu estrategia y no me supo responder", sostuvo.

El joven consideró que, en la historia de GH, solo hubo un ganador que se consagró por su estrategia. "Gran hermano argentina, generalmente, lo ganan aquellos que tiene una faceta divertida o una historia de vida fuerte, pero no los que termina siendo creativos en el juego. Solo tenemos un gran campeón estratega, que fue Cristian U.", sentenció.

Al finalizar, Agustín aseguró que hoy faltaban estrategas en la casa. "Creo que, en esta edición de Gran Hermano, quedaron adentro los más populares, los estrategas quedamos por fuera, que éramos Coti, Tini, El Conejo y yo. Ahora tenemos un grupo bueno de jugadores, que no son creativos son el juego", concluyó.

La palabra de Viviana Colmenero tras su cruce con Agustín Guardis en LAM

Viviana Colmenero se refirió a su tenso cruce al aire con Agustín Guardis en el ciclo LAM, América Tv, y contó que no quiso "verdugearlo", como manifestó al aire el ex Gran Hermano.

"No lo verdugueé, hice mi trabajo de panelista para LAM. Lo interpelé y le expuse mi parecer, que es lo que muchísimas personas también querían decirle, sobre como fue su personalidad dentro del programa GH", comentó la panelista y ganadora de Gran Hermano en 2003.

Y cerró: "Después le di la mano y le deseo lo mejor. Lo único que le dije es que no estoy de acuerdo cuando dice que yo no hice nada como jugadora para ganar mi edición de GH. Lo que pasa en el programa queda ahí, no es nada en contra de Agustín".