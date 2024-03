Agostina amenazó a una compañera y evalúan su expulsión

“Yo sé bien lo que soy, tengo mis valores y mi reputación no la cambio por nada. Yo me crucé con cada cosa en la calle ¿y no me voy a parar con esta crota con aire de grandeza? Tres cachetazos le doy”, disparó durante una conversación con Emmanuel en el jardín.

La advertencia se sumó a la escandalosa frase que hizo el jueves sobre la AMIA. “Andá, andá, andá. Si no vuelan, como la AMIA”, le dijo a Bautista en referencia a unas golosinas que el joven quería comer. La burla generó un malestar inmenso en las redes sociales, y la producción de Gran Hermano ya confirmó que evalúa un castigo para el domingo, en caso de que no se vaya por decisión de la gente.