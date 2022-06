Afirman que no hubo acuerdo entre Facundo Arana y Romina Gaetani

Al mismo tiempo, en relación al actual estado de la situación entre Arana y Gaetani, el abogado remarcó: "Ahora estamos trabajando con Fernando Burlando para llegar a un acuerdo en lo legal. Queremos armar un acuerdo para que lo firmen porque no lo han firmado aún". Fue allí cuando Paula Varela intervino acotando: "Entonces fue como dije en su momento: Gaetani quedó enojada, a Facundo Arana no le gustó nada lo que pasó, lo que se dijo y María Susini no la puede ver ni en figuritas a la otra... es así".

De esta manera, Trimarco reconoció que "Seguramente las cosas (entre Facundo Arana y Romina Gaetani) no vuelvan a ser como antes y la amistad que tenían no siga como hasta ahora, pero eso no quita que haya voluntad de resolver las cosas". Y como broche final del asunto, uno de los conductores - Adrián Pallares- afirmó que fue la mujer del actor -María Susini- quien quedó muy molesta con todo esto y ella sería una de las razones por las que aún no se firmó el dichoso acuerdo.

El profundo mensaje de Facundo Arana tras el escándalo con Romina Gaetani

Este fin de semana Facundo Arana sorprendió a sus seguidores en Instagram con un profundo posteo relacionado al conflicto con Romina Gaetani, que lo denunció por haber vivido "situaciones violentas" cuando eran compañeros en la tira Noche y día.

"Muchísimas gracias por las infinitas muestras de cariño recibidas", comenzó diciendo Arana. En tanto, luego explicó que desde que habló Gaetani, eligió resguardarse en la intimidad de su familia y, por esa razón, no habló en los medios. "Estos días los dediqué a acompañar y ser acompañado por mi familia. Me dediqué a pensar mucho", siguió.

Por último, el actor culminó su posteo con una definición de su filosofía de vida. "Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla. Gracias a cada una de las personas que me regalaron una palabra, una mirada, un abrazo", concluyó.