Afirman que Benjamín Vicuña y Cecilia Bolocco tuvieron un romance

Ante semejante bombazo, los intrusos pidieron detalles de semejante información. Según Solís, el romance entre el actor y la modelo sucedió a comienzos de los 2000, cuando se conocieron en una trasmisión benéfica de la televisión trasandina.

“Hay una información que maneja gran parte de la prensa chilena, y es que en una gira de Teletón hubo un romance de una noche o un par ”, reveló el periodista. Así como también explicó por qué el romance nunca tomó trascendencia.

“Curiosamente, estas relaciones que no se vinculan con gente de poder, figuras de peso político o empresarial no trascienden a los medios de comunicación y no se publican. No le dan mayor difusión”, aseguró el chileno.

En tanto, concluyó que la ex de Carlos Menem nunca tuvo interés en que este breve affaire se conozca públicamente, dado que no le interesa quedar relacionada con determinados perfiles: “Cecilia siempre busca que salga público cuando hay una relación con una figura de poder. Recién ahí puede dejar el ámbito privado y hacerse público”.