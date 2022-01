Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se despidieron de Intrusos

"Después bueno, le empecé a sumar mi impronta personal a Intrusos, en el año 2020, primero como panelista. En ese momento con Jorge a la cabeza. Él tuvo una enorme generosidad porque me dejó intervenir desde mi lugar", siguió Lussich.

"En el mes de febrero del 2021, cuando se empezaba a saber que Jorge no iba a seguir, Julián León, nuestro productor, nos propuso empezar a hacer las aperturas juntos, con Adrián. Comenzamos a probar algo que nosotros sabíamos que teníamos porque nos conocemos hace 15 años", acotó sobre su salto a la conducción del ciclo.

Feliz y agradecido, Lussich mencionó a quienes apostaron por ellos. "El canal nos eligió, con el apoyo de Liliana Parodi, Daniel y Agustín Vila, y todo el directorio de América TV", resaltó.

Adrián Pallares, en tanto, rememoró que su llegada al canal fue hace 15 años. "Hace 9 años que llegué a este canal, de la mano de Julián León que, cuando me quedé sin trabajo en canal 9, me llamó y me dijo 'solo llamo para saber si estás bien'. Pasé en América por todos lados. He tenidos mis programas mas chicos, más grandes, y fui productor de este programa", comentó.

"He sido muy feliz en este programa y todos estos años. Agradecemos a Gabriel Hochbaum y Claudio Belocopitt, que también nos han apoyado. Esto es una decisión nuestra, que el canal tomó muy bien. Nos pusimos de acuerdo para poder darnos la mano y despedirnos... nos volveremos a encontrar prontamente", enfatizó.

En el final, con la voz entrecortada, Pallares le dedicó una frase final a su colega. "La verdad que se hace mucho más fácil trabajar con un tipo como Rodrigo Lussich. Me siento bendecido por trabajar con un tipo como él", concluyó.

¿Quién va a reemplazar a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Intrusos?

Tras decir "adiós", Adrián Pallares y Rodrigo Lussich confirmaron que Flor de la V será la nueva conductora de Intrusos. La capocómica estará desde el lunes 24 al frente del programa insignia de América TV.

“Me emociona toda el agua que tuvo que pasar bajo el puente para que tenga una conductora trans al frente. Que me hayan elegido para estar al frente de Intrusos habla de un cambio de paradigma, de un mundo más inclusivo y con perspectiva de género, celebro esta apuesta del canal”, comentó Florencia sobre este nuevo desafío en su carrera.