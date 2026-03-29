En VIVO: Seguí cada etapa del IRONMAN 70.3 San Juan

El IRONMAN 70.3 es una de las competencias de triatlón más prestigiosas a nivel internacional. Este evento, que llega a la provincia por quinta vez en su historia, representa un hito deportivo de gran magnitud organizado por World Triatlón Company, con el patrocinio de empresas privadas como Veladero y Baggio, y el respaldo del Gobierno de San Juan mediante un trabajo interministerial.