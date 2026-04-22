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Identificaron a los ocupantes del camión volcado: un fallecido y un herido grave

El chofer, Luis Ramón Ochoa, perdió la vida en el lugar. Su acompañante, un joven de 23 años, se encuentra internado con lesiones de gravedad.

Tras el trágico vuelco ocurrido este miércoles en la ruta hacia Calingasta, las autoridades policiales confirmaron la identidad de las dos personas que protagonizaron el siniestro. El hecho tuvo lugar en el sector comprendido entre el puente de Pachaco y el derivador de la Quebrada de las Burras.

Víctimas del siniestro

Según informaron fuentes policiales, el conductor del vehículo fue identificado como Luis Ramón Ochoa, quien falleció de forma inmediata debido a la violencia del impacto.

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Por su parte, el acompañante, identificado como Alex Ibáñez, de 23 años, debió ser trasladado de urgencia tras sufrir heridas de gravedad. Su pronóstico es reservado.

El camión perdió el control por causas que aún se intentan establecer, terminando volcado a la vera de la ruta. En el sitio del accidente trabajó personal de la Comisaría 16° en las tareas de auxilio, mientras que las actuaciones legales quedaron a cargo de la Comisaría 15° de Ullum por cuestiones de jurisdicción.

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