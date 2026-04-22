Identificaron a los ocupantes del camión volcado: un fallecido y un herido grave

Por su parte, el acompañante, identificado como Alex Ibáñez, de 23 años, debió ser trasladado de urgencia tras sufrir heridas de gravedad. Su pronóstico es reservado.

El camión perdió el control por causas que aún se intentan establecer, terminando volcado a la vera de la ruta. En el sitio del accidente trabajó personal de la Comisaría 16° en las tareas de auxilio, mientras que las actuaciones legales quedaron a cargo de la Comisaría 15° de Ullum por cuestiones de jurisdicción.