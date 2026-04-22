Tras el trágico vuelco ocurrido este miércoles en la ruta hacia Calingasta, las autoridades policiales confirmaron la identidad de las dos personas que protagonizaron el siniestro. El hecho tuvo lugar en el sector comprendido entre el puente de Pachaco y el derivador de la Quebrada de las Burras.
Identificaron a los ocupantes del camión volcado: un fallecido y un herido grave
El chofer, Luis Ramón Ochoa, perdió la vida en el lugar. Su acompañante, un joven de 23 años, se encuentra internado con lesiones de gravedad.