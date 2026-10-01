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En París, Milei puso como ejemplo a San Juan ante inversores internacionales

Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, continua el Argentina Week. En el discurso central, el presidente Milei destacó la actividad minera y la colocación del Bono de la provincia de San Juan.

El presidente Milei tuvo una mención muy especial para con la provincia de San Juan, en el Argentina Week, al usar la inversión minera y la resiente colocación de 600 millones de dólares del gobierno de Orrego, para destacarla y ponerla como ejemplo de la confianza creciente que el mundo tiene para invertir en Argentina. Previamente agradeció muy especialmente el acompañamiento legislativo al programa de reformas y la presencia en Argentina Week de 13 gobernadores argentinos, destacando el variado origen político de los mismos y como esto es un claro signo de acuerdo en la definición de políticas para aprovechar las oportunidades que el futuro ofrece a la Argentina y que tendrán al interior del país como protagonista central. Entre las reformas claves, que destacó el presidente en su discurso, se refirió en dos oportunidades a cómo la adecuación de la ley de glaciares ha dinamizado definiciones en la concreción de inversiones en el Sector minero.

Al finalizar el discurso del presidente, tuvo lugar una reunión cumbre entre Milei, los gobernadores asistentes, autoridades de OCDE y los ministros nacionales que acompañan la comitiva. El gobernador sanjuanino estuvo entre los asistentes al encuentro.

Durante la jornada del jueves, Marcelo Orrego, además de escuchar junto al resto de los mandatarios las ponencias, desarrollará también una agenda propia que incluyirá reuniones bilaterales con Gobernadores, Ministros nacionales y especialmente encuentros con empresarios entre los que destaca una reunión con el CEO Global de la empresa Glencore, que desarrolla en San Juan el proyecto Pachón.

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La agenda de Argentina Week seguirá durante el viernes con el desarrollo de mesas plenarias para diferentes sectores económicos como la Economía del Conocimiento, la Agroindustria, la Energía y la Minería, entre otros. Es en este ámbito donde el gobernador Marcelo Orrego ha sido invitado a realizar una exposición en la Mesa Sectorial dedicada a Energías y Minería, aunque también asistirá también a otras mesas sectoriales para mostrar la diversidad económica de San Juan. El cierre está previsto por la tarde del mismo viernes con un evento cultural en la Capital francesa.

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