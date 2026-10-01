En París, Milei puso como ejemplo a San Juan ante inversores internacionales

Al finalizar el discurso del presidente, tuvo lugar una reunión cumbre entre Milei, los gobernadores asistentes, autoridades de OCDE y los ministros nacionales que acompañan la comitiva. El gobernador sanjuanino estuvo entre los asistentes al encuentro.

Durante la jornada del jueves, Marcelo Orrego, además de escuchar junto al resto de los mandatarios las ponencias, desarrollará también una agenda propia que incluyirá reuniones bilaterales con Gobernadores, Ministros nacionales y especialmente encuentros con empresarios entre los que destaca una reunión con el CEO Global de la empresa Glencore, que desarrolla en San Juan el proyecto Pachón.