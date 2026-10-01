El presidente Milei tuvo una mención muy especial para con la provincia de San Juan, en el Argentina Week, al usar la inversión minera y la resiente colocación de 600 millones de dólares del gobierno de Orrego, para destacarla y ponerla como ejemplo de la confianza creciente que el mundo tiene para invertir en Argentina. Previamente agradeció muy especialmente el acompañamiento legislativo al programa de reformas y la presencia en Argentina Week de 13 gobernadores argentinos, destacando el variado origen político de los mismos y como esto es un claro signo de acuerdo en la definición de políticas para aprovechar las oportunidades que el futuro ofrece a la Argentina y que tendrán al interior del país como protagonista central. Entre las reformas claves, que destacó el presidente en su discurso, se refirió en dos oportunidades a cómo la adecuación de la ley de glaciares ha dinamizado definiciones en la concreción de inversiones en el Sector minero.
En París, Milei puso como ejemplo a San Juan ante inversores internacionales
Con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, continua el Argentina Week. En el discurso central, el presidente Milei destacó la actividad minera y la colocación del Bono de la provincia de San Juan.