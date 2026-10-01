"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Seminario

Minería e infraestructura: más de 200 personas en el 5° Seminario de UPROCAM

El encuentro en la UCCuyo reunió a referentes del transporte, la logística y proyectos mineros para debatir sobre la competitividad del sector.

Con la presencia de cerca de 200 asistentes, se desarrolló este miércoles en la Universidad Católica de Cuyo el 5° Seminario de Transporte y Logística, organizado por UPROCAM. Bajo el eje "Competitividad para el sector minero y energético", la jornada reunió a autoridades académicas, gubernamentales y referentes de la industria.

La apertura institucional estuvo encabezada por el presidente de UPROCAM, José Maldonado, junto a representantes del Gobierno provincial y municipal, dando inicio a una serie de paneles enfocados en los desafíos de la infraestructura sanjuanina.

Redes de transporte, alta montaña y el foco en la minería

Durante la jornada se analizaron proyectos clave para la conectividad regional y el desarrollo productivo provincial:

Te puede interesar...

  • Infraestructura y conectividad: Se debatieron las condiciones de la Zona Franca de Jáchal y el Corredor Minero Central Argentino, junto a representantes de Tránsito, Transporte y Desarrollo Económico.

  • Operativa en alta montaña: Expositores abordaron el transporte internacional carretero, la conducción técnica, el uso de maquinaria de gran envergadura y la capacitación cognitiva para choferes.

  • Formación técnica: Se entregaron certificados a los egresados de la Escuela de Choferes de Transporte Internacional de Carga Carretera de Alta Montaña y Minería.

  • Mesa minera: Representantes de proyectos clave como Los Azules (Rodolfo Ovalles), Glencore Pachón (Diego Serrate) y Mina Gualcamayo (Romina Manzano) expusieron sobre las nuevas demandas logísticas. Además, Selim Saleme detalló los requisitos para calificar como proveedor.

  • Cierre institucional: La presentación final estuvo a cargo de Sonia Delgado (Challenger Gold / Golden Mining - Proyecto Hualilán), concluyendo con las palabras del secretario de UPROCAM, Juan Iriarte.

Temas

Te puede interesar