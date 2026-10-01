Con la presencia de cerca de 200 asistentes, se desarrolló este miércoles en la Universidad Católica de Cuyo el 5° Seminario de Transporte y Logística, organizado por UPROCAM. Bajo el eje "Competitividad para el sector minero y energético", la jornada reunió a autoridades académicas, gubernamentales y referentes de la industria.
Minería e infraestructura: más de 200 personas en el 5° Seminario de UPROCAM
El encuentro en la UCCuyo reunió a referentes del transporte, la logística y proyectos mineros para debatir sobre la competitividad del sector.