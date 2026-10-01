Minería e infraestructura: más de 200 personas en el 5° Seminario de UPROCAM

La apertura institucional estuvo encabezada por el presidente de UPROCAM, José Maldonado, junto a representantes del Gobierno provincial y municipal, dando inicio a una serie de paneles enfocados en los desafíos de la infraestructura sanjuanina.

Redes de transporte, alta montaña y el foco en la minería

Durante la jornada se analizaron proyectos clave para la conectividad regional y el desarrollo productivo provincial: