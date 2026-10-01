Emprendedora del Sol: las inscripciones crecieron un 30% respecto de 2025

De acuerdo con lo que informaron desde el comité organizador de Emprendedora del Sol, las inscripciones de la edición 2026 tuvieron un notable crecimiento en 13 de los 19 departamentos. En esta ocasión, Rawson es el departamento que registra mayor cantidad de emprendedoras inscriptas, con un total de 103. Luego le sigue Capital con 78 emprendimientos postulados y Rivadavia completa el podio de inscripciones con 69. Otro dato significativo es que, de 2025 a 2026, algunos departamentos tuvieron un buen crecimiento en el número de emprendedoras inscriptas: Caucete pasó de 6 a 16, Santa Lucía pasó de 24 a 38, Chimbas pasó de 33 a 49 y Rivadavia pasó de 47 a 69.
Cabe recordar que, a nivel municipal, cada comité evaluador elegirá un primer y un segundo puesto, además de un proyecto suplente. Los 19 emprendimientos que obtengan el primer lugar departamental pasarán a la instancia provincial. En cada municipio, el emprendimiento que obtenga el primer puesto recibirá un aporte no reembolsable de $2.300.000, mientras que el segundo puesto accederá a $1.700.000. Además, el proyecto ganador a nivel provincial recibirá un aporte no reembolsable de $8.000.000. Las emprendedoras seleccionadas también podrán acceder a capacitaciones y procesos de mentoría, con acompañamiento técnico y profesional orientado a mejorar la sustentabilidad, competitividad y desarrollo de sus emprendimientos.