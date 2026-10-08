El Banco Central perdió US$1.023 millones en operaciones con oro

Operaciones de derivados

Según explicó Olmos, durante 2025 el BCRA realizó operaciones de derivados liquidables en dólares y con fines de cobertura. Para esas, utilizó parte de las reservas de oro como “bien de respaldo o subyacente”.

De acuerdo con los estados contables, dichas operaciones tuvieron un resultado negativo de $1,5 billones, que fue pagado con divisas del Banco Central.

Las reservas de oro se utilizaron como bienes de respaldo

El presidente de la AGN detalló que US$960 millones correspondieron al resultado negativo de las operaciones, mientras que otros US$62,8 millones correspondieron a primas de opciones. Según Olmos, al cierre del ejercicio ya no existían posiciones u operaciones abiertas vinculadas con este concepto.

¿Por qué la AGN habla de una pérdida de US$1.023 millones?

La explicación del organismo se concentra en la diferencia entre las operaciones financieras realizadas durante el año y la evolución que finalmente tuvo el precio internacional del oro.

La AGN sostiene que el Banco Central tomó decisiones financieras basadas en una determinada expectativa sobre la trayectoria del precio del metal y que esa estimación resultó equivocada. De allí surgió el resultado negativo de las operaciones con derivados. Olmos diferenció ese resultado de la evolución del valor contable de las reservas de oro.

Resultado positiva

El mismo ejercicio registró un resultado positivo por la revaluación del oro que forma parte de los activos del BCRA. La tenencia de oro registró durante 2025 una ganancia patrimonial superior a $8 billones, que, según explicó Olmos, se produjo exclusivamente por la suba internacional del precio del metal.

El presidente de la AGN remarcó que se trata de dos resultados diferentes: por un lado, la revaluación del activo por el aumento del precio del oro y, por otro, el resultado de las operaciones financieras realizadas utilizando ese oro como respaldo.

Además, Olmos aclaró que el oro que integra las reservas fue adquirido durante las gestiones de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont, y no durante la actual administración del Banco Central.

¿Qué otra auditoría realiza la AGN sobre el oro?

Olmos explicó que la AGN trabaja además en otra auditoría, esta vez de gestión, relacionada con las reservas físicas de oro del Banco Central y su traslado.

Se trata de un trabajo diferente de la auditoría de los estados contables de 2025. Mientras esta última analiza los resultados y la situación patrimonial de la entidad, la auditoría de gestión busca determinar aspectos vinculados con la administración y el traslado del metal.

Según Olmos, ese informe permitirá conocer por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el Banco Central o para quién.

Ese trabajo se encuentra actualmente en el Banco Central, que debe presentar su descargo ante la AGN.