CTERA anunció un paro nacional para el lunes y peligra el inicio de clases

El gremio tomó la decisión de ir al paro durante un congreso extraordinario efectuado esta tarde, argumentando que lo hacía en rechazo a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial y por los recortes en las partidas nacionales para programas educativos, infraestructura y comedores escolares.

“Más allá de lo sectorial, hemos planteado la urgencia y necesidad de que se enviaran los fondos que fueron retraídos de forma irregular a las provincias y a los docentes”, añadió Alesso.

Además, manifestó que “el próximo mes los docentes de todo el país van a cobrar menos”. En ese sentido, consideró: “Y no estamos hablando de poco. Estamos hablando del fondo compensador, del FONID y en el caso de la quinta hora se da un fenómeno particular: a varios docentes se le ha notificado que no va a continuar. Además de ser desplazados de sus puestos de trabajo, van a perder parte de su salario”.

Finalmente, sostuvo que “en función de no cumplirse los reclamos, se analizará la continuidad del plan de acción”.