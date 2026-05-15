Scaloni, sobre conseguir la cuarta: "Es difícil, pero no imposible" y "todos queremos ver a Messi"

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“Poder verlo jugar es algo maravilloso. No me gusta pensar en qué va a pasar después. Quiero disfrutar el momento porque todo el mundo quiere verlo jugar”, sostuvo.

En ese sentido, el entrenador comparó la situación con lo que ocurrió tras el retiro de Diego Armando Maradona y reconoció que imaginar un fútbol sin Messi genera tristeza. “Prefiero pensar que va a seguir jugando, porque cuando pasó con Diego fue triste no verlo más dentro de una cancha”, expresó.

La frase que más repercusión generó llegó cuando le preguntaron si Messi y Maradona podrían haber compartido equipo. Scaloni no dudó y respondió con contundencia. “Sí, claro. Los sistemas los hacen los jugadores. ¿Cómo no van a jugar juntos si fueron los mejores del mundo? Se complementarían tranquilamente y el problema lo tendrían los rivales”, lanzó.

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Además, el DT explicó cómo trabaja el cuerpo técnico para manejar la presión dentro del plantel y aseguró que buscan transmitir tranquilidad antes que sobrecargar de información a los futbolistas. “No sirve pensar qué pasa si perdés, porque eso te quita energía. Lo importante es que el jugador llegue tranquilo y pueda dar el máximo”, señaló.

La selección argentina llegará al Mundial tras disputar dos amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio. Luego debutará el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J, que también integran Jordania y Austria.

Mientras se espera la confirmación oficial de la lista definitiva de 26 convocados, Scaloni volvió a dejar un mensaje claro: Argentina irá al Mundial con la ilusión intacta de volver a pelear arriba.