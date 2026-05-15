"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Scaloni

Scaloni, sobre conseguir la cuarta: "Es difícil, pero no imposible" y "todos queremos ver a Messi"

A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni analizó el desafío de defender el título con la selección argentina, habló sobre el futuro de Lionel Messi y dejó una frase que ilusionó a los hinchas: aseguró que el capitán y Diego Maradona “podrían jugar tranquilamente juntos”.

Con la cuenta regresiva en marcha para el Mundial 2026, Lionel Scaloni rompió el silencio y dejó varias definiciones sobre el presente de la selección argentina, las chances de volver a pelear el título y el futuro de Lionel Messi.

En una entrevista brindada a la Conmebol, el entrenador campeón del mundo reconoció que repetir lo conseguido en Qatar será un desafío enorme, aunque remarcó que Argentina llegará nuevamente con la ambición de competir al máximo nivel. “El Mundial es algo muy difícil. Para ganarlo tienen que juntarse muchísimas cosas, no solo jugar bien. Pero Argentina siempre va a intentar llegar a lo máximo”, afirmó el técnico nacido en Pujato.

Uno de los temas centrales de la charla fue la posible última Copa del Mundo de Lionel Messi. Sin confirmar qué ocurrirá después del torneo, Scaloni evitó hablar de despedidas y dejó en claro que prefiere disfrutar el presente del capitán argentino.

Te puede interesar...

image

“Poder verlo jugar es algo maravilloso. No me gusta pensar en qué va a pasar después. Quiero disfrutar el momento porque todo el mundo quiere verlo jugar”, sostuvo.

En ese sentido, el entrenador comparó la situación con lo que ocurrió tras el retiro de Diego Armando Maradona y reconoció que imaginar un fútbol sin Messi genera tristeza. “Prefiero pensar que va a seguir jugando, porque cuando pasó con Diego fue triste no verlo más dentro de una cancha”, expresó.

La frase que más repercusión generó llegó cuando le preguntaron si Messi y Maradona podrían haber compartido equipo. Scaloni no dudó y respondió con contundencia. “Sí, claro. Los sistemas los hacen los jugadores. ¿Cómo no van a jugar juntos si fueron los mejores del mundo? Se complementarían tranquilamente y el problema lo tendrían los rivales”, lanzó.

image

Además, el DT explicó cómo trabaja el cuerpo técnico para manejar la presión dentro del plantel y aseguró que buscan transmitir tranquilidad antes que sobrecargar de información a los futbolistas. “No sirve pensar qué pasa si perdés, porque eso te quita energía. Lo importante es que el jugador llegue tranquilo y pueda dar el máximo”, señaló.

La selección argentina llegará al Mundial tras disputar dos amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia el 6 y 9 de junio. Luego debutará el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J, que también integran Jordania y Austria.

Mientras se espera la confirmación oficial de la lista definitiva de 26 convocados, Scaloni volvió a dejar un mensaje claro: Argentina irá al Mundial con la ilusión intacta de volver a pelear arriba.

Temas

Te puede interesar