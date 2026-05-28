Boca perdió con Universidad Católica y se quedó afuera de la Libertadores

El encuentro es arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán, mientras que David Rodríguez está a cargo del VAR. El partido puede verse por Fox Sports y Disney+ Premium.

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El equipo xeneize forma con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes y Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

Del otro lado aparece Universidad Católica, líder del Grupo D con 10 puntos y también necesitado de sumar para evitar complicaciones. El conjunto chileno sabe que una derrota en La Bombonera podría poner en riesgo su clasificación dependiendo de lo que ocurra entre Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. La formación del elenco chileno tiene a Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

Además, Boca afronta el compromiso con bajas sensibles. Santiago Ascacíbar debe cumplir una fecha de suspensión, mientras que Miguel Merentiel quedó descartado por lesión. Ante este panorama, el entrenador se vio obligado a reorganizar piezas y apostar por variantes ofensivas para buscar el triunfo desde el arranque.

Con clima de Copa, tensión y obligación, Boca intenta dejar atrás las dudas futbolísticas y sostener su sueño continental. La Bombonera vuelve a convertirse en escenario de una noche límite para el Xeneize, que necesita ganar para seguir vivo en la Libertadores.