Alcaraz y Munar avanzaron a semifinales del Japan Open 2026

Luego de ser atendido en vestuarios y disputar un par de puntos, Shapovalov concretó su retiro con el marcador 2-1 abajo.

Por su parte, Jaume Munar mantuvo su ritmo ascendente desde la fase previa y superó con autoridad al francés Kyrian Jacquet por 6-4 y 6-2 en poco menos de dos horas de juego.

El balear salvó momentos críticos en el tramo inicial del partido para concretar quiebres clave que marcaron la diferencia.

Con este triunfo, Munar aseguró su presencia en semifinales, instancia donde protagonizará un duelo 100 por ciento español ante Alcaraz.

En el otro cruce de la jornada, Dani Vallejo culminó su semana como tenista revelación del certamen nipón.

Tras superar la fase de clasificación y despedir a tenistas de la talla de Matteo Berrettini y Rafa Jódar, el joven paraguayo no pudo sostener el nivel ofensivo de Jiri Leheka en cuartos de final.

El checo impuso un dominio absoluto de principio a fin, en el que cometió escasos errores no forzados para firmar un contundente 6-2 y 6-1 en menos de una hora.

Pese a la abrumadora derrota, Vallejo se retiró ovacionado por el público del Ariake Colosseum tras completar el torneo más destacado de su carrera profesional.