WhatsApp: el motivo por el que tus contactos no figuran "en línea"

¿Por qué en algunos contactos de WhatsApp no aparece el estado "En Línea"?

Sobre esto habría que analizar tres posibles casos, los únicos que harían posible que dicha particularidad ocurra.

Una de ellas es realizar el truco de activar el modo avión, luego contestar el mensaje de WhatsApp, cerrar la app con el botón de “Home” o “Inicio” y finalmente desactivar dicho modo. Eso hará que la conexión “En línea” y “Escribiendo...” no aparezcan.

A su vez, la versión WhatsApp Beta para Android permite ocultar el “En línea” para “Todos”, aunque la opción de “Escribiendo...” aún no es posible.

La tercera y última refiere a cuando se trata de una versión no oficial del servicio de mensajería, ya sea WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc. Es decir, APKs alteradas con más funciones que la versión estable.

El truco para leer lo que decía un mensaje eliminado de WhatsApp

Esta nueva actualización refiere a la posibilidad que ahora tienen los usuarios de poder saber qué decía un mensaje que resultó eliminado.

Cabe destacar que esta función puede realizarse tanto en dispositivos Android como iOS sin la necesidad de utilizar una aplicación externa al servicio de mensajería.

Teniendo en cuenta eso, se deben seguir una serie de pasos:

Ingresar a los ajustes de WhatsApp.

Dirigirse a Notificaciones

Clickear en Ajustes avanzados

Presionar en Historial de notificaciones

Allí figurarán todos los mensajes recibidos en el último día, tanto borrados como no eliminados.

Otra opción, exclusiva para los usuarios que cuenten con un celular Android, es instalar aplicaciones como WAMR y WhatsAppRemoved +, que almacenan todos los datos de WhatsApp.