En el clip, la joven comentó: “Estoy escalando niveles de papelón que nunca pensé. Estoy cursando una materia online y me tomé un termo de mate y me dieron ganas de hacer pis. Y vieron que en Zoom aparece... Ay, no, no. Aparece el botón del micrófono y al lado el de la cámara. Yo estaba en el baño, quería opinar. Adivinen qué botón apreté”.

Luego, aclaró que apareció en cámara sentada en el inodoro. “O sea, entré en pánico y cerré la computadora. Ahí está la compu cerradísima. No la voy a abrir. No la voy a tocar más. O sea, no me puedo conectar”, expresó.