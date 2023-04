Video: crearon una bicicleta ¡con ruedas cuadradas!

Ciclismo cuadrado

Este proyecto en particular de la mano de este grupo de expertos que realiza “vídeos de ciencia y más”, no tiene ningún valor científico o práctico real que podamos encontrar, pero es una de las formas en las que una idea original puede tomar forma con creatividad, herramientas y conocimientos de ingeniería.

Las ruedas están hechas de acero en ángulo C, lo que las hace robustas e increíblemente pesadas. Cuentan con radios que montan un cubo central para unir las "ruedas" al eje de una bicicleta. Sin embargo, los cuadrados no están diseñados para rodar como las bicicletas tradicionales, sino que están equipados con engranajes y rodillos, sobre los que se coloca una pista hecha de cadena de bicicleta y neumáticos. Cuando alguien se sube a ella y pedalea, no gira la rueda en sí misma sino la pista, que es lo que impulsa la bicicleta, pero el mecanismo que hace que la bici se mueva está perfectamente camuflado y nos ofrece la ilusión óptica de que la rueda se desplaza como las de una bicicleta al uso (aunque no se así).

No es una idea completamente nueva, aunque los decididos ingenieros detrás del canal de YouTube The Q han logrado construir una bicicleta con ruedas cuadradas que da la impresión que rueda tan cómodamente como una bicicleta con ruedas redondas.

Insane Square Cycling

Diversión e ingeniería

En el vídeo que presentan en Youtube, se puede ver al equipo construyendo los marcos para las ruedas soldando postes de metal para formar un cuadrado. Luego añaden los radios, aunque sean únicamente estéticos. Lo que le aporta movimiento a la bici es un mecanismo muy parecido al que hace que los tanques se muevan, esto es, una especie de tractor oruga que consiste en una serie de eslabones modulares que permiten un desplazamiento estable del vehículo. Los carros de combate o los tanques utilizan este sistema para moverse por cualquier tipo de terreno sin comprometer la estabilidad.

Así, la parte exterior de la rueda está equipada con una pista similar a la de un tanque, que se mueve alrededor de todo el cuadro a medida que el ciclista pedalea. Las ruedas cuadradas permanecen estáticas mientras que la pista alrededor de sus bordes es la que se mueve para proporcionar tracción.

"Crear e [instalar] ruedas cuadradas en [una] bicicleta ha sido uno de los proyectos más locos que hemos construido", dijeron los creadores del vídeo, que tiene millones de visitas en Youtube.

La prueba del vídeo se realiza enteramente en un suelo liso y recto, por lo que no sabemos cómo funcionará esta extraña bicicleta en terrenos con pendiente o con subida. ¿Se podrá hacer con seguridad? De la misma forma, se desconoce cuánto ha costado construir este invento tan curioso y si se plantean ponerlo a la venta.