Víctima de una viuda negra: "Le preparé costillitas de cerdo y tomamos un café"

“Jamás me lo imaginé. Si no, no la hubiera traído a mi casa”, aseguró Fernando quien conocía a la mujer ya que era “una pasajera frecuente” para quien había hecho unos trabajos. Luego de invitarla a su casa, sufrió el ataque.

Según contó, él le propuso de ir a su casa, le cocinó “unas costillas de cerdo” y, cuando él fue a poner el agua a calentar, ella preparó un café, lo drogó y aprovechó el momento para robarle. Fernando finalmente despertó al día siguiente.