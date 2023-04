Venden "troncos" en un bazar a un precio exorbitante

También obtuvo 33 mil "me gusta" y muchos comentarios a modo de burla. "60 lucas no da. El negocio que me estoy perdiendo", "Mejor compren una silla de plástico, que te sale 3 mil pesitos y es más cómoda para la espalda", "Nadie en su sano juicio compra eso", son ejemplos. Además, no dudaron en agregar memes a sus respuestas.

Son simples troncos cortados y sin barnizar, los cuales pueden ser utilizados para sentarse. "Solo por hoy, domingo. Bancos de ciprés en $60.000", escribió el local en una historia de Instagram que mostraba el aspecto de los bancos. En el mismo tuit, el autor sumó un meme en referencia a que podés conseguir lo mismo en la naturaleza y sin gastar dinero.

"Y cuando lo quieras mover, te cag*** la espada (pésimo agarre), revientes el piso y te arruine la ciática (sin respaldo), tendrás la mejor experiencia", "Nuevo emprendimiento", "Te alejás un cachito de Capital Federal y los conseguís gratis", "Si alguno quiere arrancar a invertir es súper rentable. Me fijé y cada poste de madera sale 3 mil pesos", fueron las primeras reacciones.

Por otra parte, están los que defendieron al emprendimiento debido a que "se confundieron" al escribir el precio. "Es obvio que el banco de ciprés no está $60.000. Se fue un cero. En la historia dije 6 mil", fue lo que afirmó quien administra las redes sociales del negocio en una nueva historia. Cabe aclarar que el ciprés es un tipo de árbol que crece de manera espontánea y en un montón de regiones.

"Es un lugar súper económico, pero ese tronco no me lo llevo ni por $100", "Lo pusieron mal a propósito para que se haga viral", "El lugar es barato y podés estar 8 horas haciendo fila para que te atiendan", "En el video la chica dice que valen 6 mil pesos. Lo escribieron mal en la historia", "Aunque laburen y sea económico, no pago 60 mil ni 6 mil pesos por eso", añadieron otros usuarios.