Una pareja se divorció un día después de la boda por una broma

"Todo pareció ir a cámara lenta durante unos instantes", recordó la mujer. "Entonces empiezo a alejarme, él se da cuenta de que me voy e intenta alcanzarme y dice que estoy exagerando. Lo empujo y pido un Uber. Cuando salgo, la mayoría de la gente sigue diciéndome que vuelva. Me meto en el Uber y me voy". La novia volvió a casa, hizo las maletas y pasó la noche en un hotel.

La mujer intentó hablar con su marido a la mañana siguiente de la boda, pero el hombre se negó a pedirle disculpas. Entonces la novia decidió divorciarse de él porque no podía vivir con un hombre que no respetaba sus límites personales y no podía admitir su culpabilidad por acciones que causaban malestar a la persona que amaba. "Se suponía que iba a ser el día más feliz de nuestras vidas y me avergonzó delante de todos por una broma que sabía que yo odiaba", dijo.