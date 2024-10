Una mujer fue encontrada momificada en su propia casa

Los agentes encontraron a Laura “momificada”, según dice la investigación. Su devastada familia cree que los servicios sociales y de salud mental la “abandonaron y la dejaron morir” .

Se presume que la muerte de Laura se produjo en noviembre de 2017, tres años y medio antes de que se encontrara su cuerpo. Anteriormente, su hermana se había puesto en contacto con New Visions Homes (una empresa de casas manufacturadas) porque como familia estaban preocupados por el bienestar de Laura.

Tras recibir este pedido, un funcionario acudió al piso de la vivienda social pero no hubo respuesta, según informó la investigación. Una declaración de un ex empleado decía: “El Ayuntamiento de Woking realizó una visita a la casa, pero no hubo respuesta”.