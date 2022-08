Una mujer entre 10.000 parrilleros representará a Mendoza en concurso de asado

Betiana Villa, de la ciudad de General Alvear, contó hoy que su incursión en la parrilla “se dio en medio de un escenario complejo” tras perder a su marido y en medio de la pandemia de coronavirus, con la necesidad de mantener a flote su restaurante.

“Sin dudas me movilizó mi amor por mis hijos y lo que la gente hizo por mí, muchos de quienes trabajan conmigo vinieron a trabajar gratis en pandemia y eso no lo hace nadie. Por eso quiero compartir este logro, el de haber sido seleccionada para participar del concurso, con todos ellos”, dijo la experta parrillera.

El amor por sus hijos y las ansias de salir adelante en un escenario complejo llevaron a Villa (40) a perfeccionarse en la parrilla, hasta lograr el mejor asado de Mendoza que posibilitó su participación en el Concurso.

La alvearense será la única representante de Mendoza en el Campeonato Federal del Asado, que tendrá como escenario el Obelisco porteño.

“Se realiza en un marco donde la gastronomía pasa a ser uno de los principales atractivos turísticos de los destinos, sobre todo sabiendo la calidad de las carnes de nuestro departamento. Sin dudas es un orgullo”, expresó hoy la directora de Turismo, Fabiana González.

Por su parte, la representante alvearense dijo estar “muy feliz” por esta oportunidad.

“Me anoté y después me olvidé, pero al mes me empezaron a llamar de un número de Buenos Aires y me dijeron que tenían que hablar conmigo urgente ya que tenía que participar”, recordó la emprendedora.

El Campeonato está armado en dos etapas, donde los participantes son divididos en grupos de ocho.

“En la primera etapa nos dan tiempo de cocinar carnes en un plazo de una hora, después en la etapa final tenemos que cocinar bondiolas, achuras y verduras y ahí sale el finalista. Pero son varias horas” expresó confiada la parrillera.

El Campeonato Federal del Asado se realizará el domingo próximo,14 de agosto, de 10 a 18 en la Av. 9 de Julio, entre Av. Corrientes y Av. de Mayo.

Durante el evento habrá actividades culturales y recreativas para toda la familia con ofertas gastronómicas desde $500, y con 23 representantes profesionales de la parrilla de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires que se disputarán el premio al mejor asado del país a metros del Obelisco.