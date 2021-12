Una maestra adoptó a su estudiante de 9 años

El amor por parte de la maestra quedó impregnado en la niña de 9 años que hace apenas unos días ya tiene un nuevo hogar. Pero no un hogar transitorio, sino uno fijo con su nueva familia. Zoe Henry es la profesora que adoptó a su estudiante. La chica estuvo mucho tiempo en un orfanato y expresó que “estar en un hogar de crianza fue realmente aterrador. No sabía qué esperar en otros lugares así o qué me darían de comer”.