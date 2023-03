Una joven recibió una transferencia de $35.000 por "su belleza"

Resulta que la otra persona la había llamado, y como ella le cortó, le habló directamente para pedirle su CBU, a lo que Mayte sin entender le preguntó si lo que le estaba pidiendo realmente era eso. “Si. Si me aceptas un presente por tu belleza”, replicó desde el otro lado dispuesto a pasarle plata a la chica.

Ella no dudó en pasárselo e inmediatamente, desde el otro lado le hicieron una transferencia de $35.000.

El posteo se viralizó en la red social del pajarito celeste ya que llegó a los 2,4 millones de visualizaciones, 36,2 mil me gusta, más de 2 mil citas y 542 retweets. Además, los comentarios de otras personas no se hicieron esperar.

“Pasale el mío”, “Dios por qué no me hiciste linda solo tenías un trabajo”, “Acepto presentes, quien pudiera”, “Ojalá en otra vida en la que sea linda me paguen por serlo”, “Quiero que me pasen esas cosas”, “Ando necesitando de esos presentes”, “Y todo por ser linda nomás”, fueron algunos de los tantos comentarios.

Pero pero... no es muy normal recibir dinero de desconocidos

Algunos tuiteros advirtieron sobre las posibles consecuencias del “presente”: “La gente piensa que es bueno que un desconocido te pase plata ,nada es gratis y te lo va a cobrar como a él le parezca, no sean giles no acepten cosas así”, dijo uno. “Tengo envidia y miedo. Corte amo que te hayan regalado plata pero y si es mal habida y se la quiere sacar encima x algo turbio. Ojalá no y sea un bobis nomas”, pensó otro.