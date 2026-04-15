Un nuevo fenómeno astronómico se podrá ver en abril

FUENTE: DiarioUno
Como suele suceder en este tipo de fenómenos astronómicos, hay una serie de recomendaciones de los expertos que debes seguir al pie de la letra para poder verlo con mayor notoriedad.
En concreto, el punto máximo de esta alineación de planetas será el próximo 18 de abril. No obstante, los amantes de la astronomía podrán disfrutar de la formación durante los días previos y posteriores.
Los planetas no están alineados exactamente en el espacio.
Para tener la mejor vista, deberás programar tu alarma temprano, ya que el evento ocurre antes del amanecer. El mejor momento es entre 60 y 90 minutos antes de que salga el Sol, mientras que la ventana de observación más corta se da 30 minutos antes del amanecer.
Consejos para observar este fenómeno astronómico
- Busca un horizonte despejado: los planetas aparecerán cerca de la línea del horizonte. Evita edificios altos o árboles que puedan bloquear tu visión hacia el este/sureste.
- Identifica los astros a simple vista: Marte se reconocerá por su característico tono rojizo.
- Usa binoculares o telescopio para Neptuno: a diferencia de sus compañeros, Neptuno es demasiado tenue para el ojo humano. Si tienes un telescopio pequeño, podrás ver un punto azul pálido completando el cuadro.
- Aléjate de la ciudad: la contaminación lumínica es el mayor enemigo de los eventos astronómicos. Los cielos rurales ofrecen una nitidez muy superior.