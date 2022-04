Un multimillonario de 30 años piensa regalar el 99% de su fortuna

“Muy pronto te quedas sin formas de hacerte más feliz gastando dinero. No quiero un yate”, comentó el magnate que estima regalar el 99% de su fortuna y quedarse con lo necesario para los gastos cotidianos de su vida. El multimillonario charló con Bloomberg y aseguró que su empresa se transformará en “la mayor fuente de transacciones financieras del mundo”, por lo que no necesita hoy en día ese dinero.

“Podemos esperar que las pandemias empeoren con el tiempo y sean más frecuentes, solo por la posibilidad de fugas de laboratorio. Esto es una posibilidad no trivial que puede desestabilizar el mundo si no nos preparamos para ello”, sostuvo Bankman-Fried. El joven de 30 años donó en 2021 un monto total de 50 millones de dólares y aseguró que el 99% de su fortuna ronda los 19.800 millones.

En la entrevista aseguró que no es tan importante, ya que no es una decisión para reevaluar constantemente. “Creo que no me sirve de nada estar reevaluando constantemente nada. Minuto a minuto, ya no me parece una decisión. El graduado en física con especialización en matemáticas aseguró que no le gusta mantener un ‘altruismo efectivo’ en su día a día. Parte de su donación irá a la preparación de una futura pandemia.