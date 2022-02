Un joven gana más de 6 mil dólares por mirar Los Simpson

Townley habló con Jam Press y comentó: “Alrededor de 10 personas compartieron el mensaje conmigo porque todos mis amigos y familiares conocen mi malsana obsesión por la serie”. “Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?”, agregó.

“No es tan sencillo como ver unos cuantos episodios y relajarse en el sofá. Tengo que sentarme con un bloc de notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá”, reveló Alexander.

Durante la semana ha llegado a ver al rededor de 30 episodios por día, generalmente seguidos. El objetivo que tiene el joven en su contemporáneo trabajo es identificar “las profecías” por las que la serie también muy conocida. Una vez tiene la lista de predicciones se las debe enviar a su empleador, PlatinCasino.

Entre las predicciones más conocidas que han hecho Los Simpson están: la presidencia de Donald Trump, la victoria de Alemania en el partido contra Brasil en el Mundial de Brasil, la pandemia del Covid-19, el viaje al espacio de Richard Branson, el ataque terrorista a las Torres Gemela en Nueva York, el autocorrector en los celulares, los Papeles de Panamá, entre otros.