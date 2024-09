Se precisa que el incidente ocurrió el miércoles 18 de septiembre en el vuelo de Oslo a Málaga. Uno de los pasajeros contó que un ratón saltó de la bolsa del almuerzo que le habían dado a una mujer que volaba a su lado. "No cundió el pánico, pero personalmente me puse los calcetines sobre las perneras de los pantalones. No quería que el ratón saltara y se me metiera dentro", explicó.

Poco después, el capitán anunció que había un peligro para la seguridad y cambió el rumbo a Copenhague. Cabe señalar que un aterrizaje de emergencia en un caso así es el procedimiento habitual cuando se detectan plagas a bordo y se lleva a cabo para realizar una inspección que garantice que las plagas no dañaron el cableado eléctrico.