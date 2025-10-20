Truco para eliminar ácaros de colchones y almohadones, y evitar ataques de alergia

image
El bicarbonato de sodio ayuda a absorber la humedad y eliminar los ácaros sin necesidad de químicos agresivos
La buena noticia es que no se necesitan productos costosos ni procedimientos complicados para eliminarlos. Con un simple truco casero y algunos hábitos de higiene, es posible mantener colchones y almohadones libres de ácaros y disfrutar de un descanso más saludable.
Los ácaros proliferan en ambientes cálidos y húmedos, donde encuentran condiciones ideales para reproducirse. Se alimentan de las escamas de piel que desprenden los humanos y las mascotas, por lo que colchones, almohadones y sábanas son lugares propicios para su acumulación.
Factores que favorecen su presencia:
- Falta de ventilación: un ambiente cerrado retiene humedad y calor, facilitando su reproducción.
- Lavado poco frecuente de la ropa de cama: si no se higienizan regularmente, los ácaros se acumulan y proliferan.
- Uso de colchones y almohadas sin protección: la ausencia de fundas antialérgicas permite que los ácaros penetren en las fibras del tejido.
- Alta humedad ambiental: un nivel de humedad superior al 50 % favorece su desarrollo.
image
El lavado de sábanas con agua caliente es clave para eliminar los alérgenos y mejorar la higiene del descanso
Para eliminar los ácaros de colchones y almohadones de manera efectiva, los especiaas recomiendan el uso de bicarbonato de sodio, un ingrediente con propiedades antibacterianas y desodorizantes.
Paso a paso para una limpieza profunda con bicarbonato
- Aspirar la superficie: usar una aspiradora con filtro HEPA para retirar el polvo y los restos de piel.
- Aplicar bicarbonato de sodio: espolvorear una capa uniforme sobre el colchón y los almohadones.
- Dejar actuar entre 30 y 60 minutos: el bicarbonato absorbe la humedad y neutraliza olores.
- Cepillar suavemente: frotar con un cepillo de cerdas suaves para que penetre en las fibras.
- Retirar el exceso con la aspiradora: esto eliminará los restos del bicarbonato junto con los ácaros y otras impurezas.
Otros métodos recomendados
- Lavar la ropa de cama con agua caliente: la Clínica Mayo sugiere lavar las sábanas, mantas y fundas a 54°C o más para matar los ácaros.
- Exponer el colchón y almohadones al sol: la radiación ultravioleta elimina la humedad y reduce la presencia de ácaros.
- Usar vapor a alta temperatura: los limpiadores a vapor son eficaces para penetrar las fibras y erradicar los microorganismos.
- Aplicar sprays antiácaros: existen aerosoles específicos que neutralizan estos alérgenos sin dañar los tejidos.
La alergia a los ácaros puede manifestarse con síntomas como congestión nasal, estornudos, tos persistente y dificultad para respirar, según la Clínica Mayo. Para reducir estos efectos, es recomendable tomar medidas preventivas en el hogar.
Consejos para minimizar la exposición a los ácaros
- Usar fundas antialérgicas: protegen colchones y almohadas evitando la acumulación de ácaros.
- Lavar la ropa de cama semanalmente: utilizar agua caliente para eliminar los alérgenos.
- Reducir la humedad ambiental: mantener la humedad por debajo del 50% con deshumidificadores o ventilación adecuada.
- Evitar alfombras y cortinas gruesas: son reservorios de polvo y ácaros.
- Aspirar con frecuencia: usar aspiradoras con filtros HEPA para capturar partículas microscópicas.
Mantener una higiene adecuada en colchones y almohadones no solo mejora la calidad del descanso, sino que también reduce significativamente el riesgo de alergias. Con estos métodos respaldados por especialistas, es posible eliminar los ácaros y garantizar un ambiente más saludable en el hogar.