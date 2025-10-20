Truco para eliminar ácaros de colchones y almohadones, y evitar ataques de alergia

image El bicarbonato de sodio ayuda a absorber la humedad y eliminar los ácaros sin necesidad de químicos agresivos

La buena noticia es que no se necesitan productos costosos ni procedimientos complicados para eliminarlos. Con un simple truco casero y algunos hábitos de higiene, es posible mantener colchones y almohadones libres de ácaros y disfrutar de un descanso más saludable.

Los ácaros proliferan en ambientes cálidos y húmedos, donde encuentran condiciones ideales para reproducirse. Se alimentan de las escamas de piel que desprenden los humanos y las mascotas, por lo que colchones, almohadones y sábanas son lugares propicios para su acumulación.

Factores que favorecen su presencia:

Falta de ventilación : un ambiente cerrado retiene humedad y calor, facilitando su reproducción.

: un ambiente cerrado retiene humedad y calor, facilitando su reproducción. Lavado poco frecuente de la ropa de cama : si no se higienizan regularmente, los ácaros se acumulan y proliferan.

: si no se higienizan regularmente, los ácaros se acumulan y proliferan. Uso de colchones y almohadas sin protección : la ausencia de fundas antialérgicas permite que los ácaros penetren en las fibras del tejido.

: la ausencia de fundas antialérgicas permite que los ácaros penetren en las fibras del tejido. Alta humedad ambiental : un nivel de humedad superior al 50 % favorece su desarrollo.

El lavado de sábanas con agua caliente es clave para eliminar los alérgenos y mejorar la higiene del descanso

Cómo eliminar los ácaros de colchones y almohadones rápido y fácil

Para eliminar los ácaros de colchones y almohadones de manera efectiva, los especiaas recomiendan el uso de bicarbonato de sodio, un ingrediente con propiedades antibacterianas y desodorizantes.

Paso a paso para una limpieza profunda con bicarbonato

Aspirar la superficie : usar una aspiradora con filtro HEPA para retirar el polvo y los restos de piel.

: usar una aspiradora con filtro HEPA para retirar el polvo y los restos de piel. Aplicar bicarbonato de sodio : espolvorear una capa uniforme sobre el colchón y los almohadones.

: espolvorear una capa uniforme sobre el colchón y los almohadones. Dejar actuar entre 30 y 60 minutos : el bicarbonato absorbe la humedad y neutraliza olores.

: el bicarbonato absorbe la humedad y neutraliza olores. Cepillar suavemente : frotar con un cepillo de cerdas suaves para que penetre en las fibras.

: frotar con un cepillo de cerdas suaves para que penetre en las fibras. Retirar el exceso con la aspiradora: esto eliminará los restos del bicarbonato junto con los ácaros y otras impurezas.

Otros métodos recomendados

Lavar la ropa de cama con agua caliente : la Clínica Mayo sugiere lavar las sábanas, mantas y fundas a 54°C o más para matar los ácaros.

: la Clínica Mayo sugiere lavar las sábanas, mantas y fundas a o más para matar los ácaros. Exponer el colchón y almohadones al sol : la radiación ultravioleta elimina la humedad y reduce la presencia de ácaros.

: la radiación ultravioleta elimina la humedad y reduce la presencia de ácaros. Usar vapor a alta temperatura : los limpiadores a vapor son eficaces para penetrar las fibras y erradicar los microorganismos.

: los limpiadores a vapor son eficaces para penetrar las fibras y erradicar los microorganismos. Aplicar sprays antiácaros: existen aerosoles específicos que neutralizan estos alérgenos sin dañar los tejidos.

Cómo evitar ataques de alergia por los ácaros

La alergia a los ácaros puede manifestarse con síntomas como congestión nasal, estornudos, tos persistente y dificultad para respirar, según la Clínica Mayo. Para reducir estos efectos, es recomendable tomar medidas preventivas en el hogar.

Consejos para minimizar la exposición a los ácaros

Usar fundas antialérgicas : protegen colchones y almohadas evitando la acumulación de ácaros.

: protegen colchones y almohadas evitando la acumulación de ácaros. Lavar la ropa de cama semanalmente : utilizar agua caliente para eliminar los alérgenos.

: utilizar agua caliente para eliminar los alérgenos. Reducir la humedad ambiental : mantener la humedad por debajo del 50% con deshumidificadores o ventilación adecuada.

: mantener la humedad por debajo del 50% con deshumidificadores o ventilación adecuada. Evitar alfombras y cortinas gruesas : son reservorios de polvo y ácaros.

: son reservorios de polvo y ácaros. Aspirar con frecuencia: usar aspiradoras con filtros HEPA para capturar partículas microscópicas.

Mantener una higiene adecuada en colchones y almohadones no solo mejora la calidad del descanso, sino que también reduce significativamente el riesgo de alergias. Con estos métodos respaldados por especialistas, es posible eliminar los ácaros y garantizar un ambiente más saludable en el hogar.